Стали известны подробности двадцатого сезона «Битвы экстрасенсов»

Первые съемки юбилейного сезона популярной программы ТНТ «Битва экстрасенсов» по многолетней традиции прошли в Джамгаровском парке столицы. Как всегда, они стали самыми массовыми: на прошедших до съемок кастингах (которые еще продолжаются в разных регионах страны) часть неудавшихся магов отсеялась, однако многим удалось дойти до главного отборочного события. Всем, прошедшим первый этап, предстоит угадать, кто или что спрятано за темной ширмой. Это испытание претенденты на звание экстрасенса проходят ежегодно. На следующем отборочном этапе всем допущенным до соревнования придется ответить на вопрос, в каком из автомобилей на автостоянке прячется человек. И, наконец, в финальной части отбора магам нужно будет угадать имя «мистера Х».

«Не очень хочется афишировать, буду я в новой «Битве» или нет. Могу лишь сказать, что я вновь ярко и эпатажно появился на поляне в шикарном красном кейте, устроил магический ритуал при помощи красного дыма и вся поляна была им укутана», — признался «Телепрограмме» бывший участник «Битвы экстрасенсов», 19-летний Никита Турчин.

Поддержать коллег пришли участники прошлогоднего, 19 сезона программы: Юлий Котов, Светлана Назарова, Наталья Абрамович. Бывалые экстрасенсы напутствовали новичков.

Кстати, имя одного участница «Битвы» уже известно. Победитель шоу «Школа экстрасенсов» на ТНТ Вилма Генрих получила возможность проявить себя в шоу, как только стала «золотой медалисткой» школы. Поддержку Вилме оказал один из победителей «Битвы экстрасенсов» и магистр школы Константин Гецати.

«Посоветовавшись с Костей, я, конечно, решила идти на битву, чтобы расти дальше как личность и экстрасенс», — заявила Вилма.