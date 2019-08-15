Никита Турчин: «На съемках «Битвы экстрасенсов» видел главного «разоблачителя» проекта»

В одном из парков Москвы прошли испытание маги и колдуны, желающие участвовать в 20 сезоне телешоу «Битва экстрасенсов».

Москвичи, решившие 15 августа посетить Джамгаровский парк на севере города, наверняка были удивлены огромным количеством собравшихся там странно одетых людей, вытворявших не менее странные вещи, вроде привязывания к дереву полуголых красавиц и поджигания дымовых шашек с красным дымом.

Что же это было? Ответ прост: в парке начали снимать новый, уже 20-й, сезон шоу «Битва экстрасенсов». Участники прошедшего ранее кастинга собрались вместе, чтобы пройти новые испытания, причем среди них можно было увидеть как новых, ранее никому не знакомых людей, так и бывших участников проектов ТНТ.

В числе экстрасенсов, медиумов и колдунов были замечены Ирина Маклакова, Светлана Назарова, Алла Пеле, тетя Света из Казани и Никита Турчин. Последнему всего 19 лет, а он уже успел стать участником самого мистического телешоу страны, провести полгода в телепроекте «Дом-2» и заняться созданием собственного журнала на тему магии.

Зачем же сейчас он пришел на съемки нового сезона «Битвы»? Об этом сам Никита рассказал порталу Teleprogramma.pro.

На поляне доходило до драк

Когда мы позвонили юному магу, тот как раз находился на поляне. Турчин рассказал, что в месте сбора большого числа людей со сверхспособностями, он почувствовал огромную концентрацию энергии.

«У людей ломаются телефоны, съемочная аппаратура выходит из строя. Все верят не только в магию, мистику и экстрасенсорику, но и практикуют её. На поляне было очень много драк и попыток оказывать друг на друга магическое воздействие. Здесь толпа странных и неординарных людей, многие могут сказать, что они просто сумасшедшие», — поведал нам Никита.

На вопрос о том, будет ли он сам участвовать в новом сезоне проекта, он отвечать не стал.

«Не очень хочется афишировать, буду я в новой «Битве» или нет, оставим маленькую завесу тайны. Могу лишь сказать, что я вновь ярко и эпатажно появился на поляне в шикарном красном кейте, устроил настоящий магический ритуал при помощи красного дыма и вся поляна была им укутана. Здесь на самом деле место мистическое, в парке есть стоячая вода, которая является подходящим местом для проведения не только ритуалов, но и воздействий, потому что здесь кладбище через дорогу, здесь морг. Это благоприятное место для раскатки этих экстрасенсов, для раскатки магии», — отметил молодой человек.

На съемках замечены «шпионы»

По словам Никиты, в парке ему встретились как старые знакомые, так и весьма неожиданные личности.

«На съемки приехали ребята из «Школы экстрасенсов», например, финалистка Ирина Игнатенко, Юлий Котов, который участвовал в 19-ом сезоне «Битве экстрасенсов». Я также видел немало людей, желающих разоблачить этот телепроект. Им пытались перекрыть дорогу, но они всё равно записывали что-то для своих видеоблогов. Говорят, был даже Борис Соболев, который снимает разоблачение «Битвы экстрасенсов», снимает всё своими маленькими камерами. Кстати, я сам на поляне видел мужчину, очень похожего на него».

Отбор для дальнейшего участия в проекте будет традиционным, подтвердил Турчин. Это испытание под названием «Ширма».

«Сейчас у ширмы «Битвы экстрасенсов» все знакомятся, показывают свои силы. Чуть позже у нас будет съемка самого испытания, где огромное количество экстрасенсов в присутствии зрителей будут рассказывать, что находится непосредственно за этой черной ширмой», — сообщил Никита корреспонденту Teleprogramma.pro.

А вы собираетесь смотреть 20 сезон «Битвы экстрасенсов»? Кого бы вы хотели там увидеть?