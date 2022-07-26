Впервые в истории: в Казани стартовал Международный турнир «Игры дружбы»

Российские пловцы наравне с белорусскими атлетами оказались исключены из мирового спорта — такое решение приняла Международная федерация плавания FINA после февральских событий. Кроме того, все запланированные на 2022 году турниры мирового уровня были отменены в России. В ответ наши власти приняли решение об учреждении абсолютно нового, своего спортивного мероприятия — «Игры дружбы», и их старты состоялись 21 июля в Казани.

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Начались Игры с первого этапа под названием «Мир». Он включает в себя соревнования по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду. Принять в нем участие пожелали более 1300 спортсменов из 16 стран мира: Алжира, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Сербии, Казахстана, Сирии, Судана, Таджикистана, Узбекистана, Эквадора, ЮАР, ДНР и ЛНР.

Министр спорта России Олег Матыцин на церемонии открытия Игр выразил надежду, что турнир станет традиционным.

«Хочу заверить, что Российская Федерация всегда была и будет надежным партнером мирового спорта. Несмотря на временные сложности, мы сделаем все необходимое для того, чтобы наши спортсмены в самом ближайшем будущем вернулись на международную спортивную арену и доказали, что Россия остается одной из сильнейших спортивных держав», — цитирует чиновника сайт РБК.

Первый этап турнира завершится 3 августа. Второй этап под названием «Спорт» будет проходить в Казани с 9 по 26 ноября. Третий получил название «Легенды» и запланирован на декабрь.