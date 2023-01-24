Россиянин Андрей Минаков выиграл заплыв в Америке

Российский пловец Андрей Минаков выиграл в соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), показав лучшее время на дистанции 100 ярдов вольным стилем. Турнир проходил в США в середине января, Минаков выступает за Стэнфорд, где учится с 2020 года. Испытание он преодолел за 43,91 секунды.

Также пловец первым финишировал в своем этапе баттерфляем в комбинированной эстафете 4 по 50 ярдов — 20,52, а на сотне ярдов баттерфляем Минаков стал вторым — 48,29, сообщает сайт «Матч ТВ».

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Напомним, Андрею Минакову 20 лет, он является чемпионом Европы и многократным призером чемпионата мира-2019. На Олимпиаде в Токио пловец был буквально в шаге до успеха – несколько раз финишировал четвертым.