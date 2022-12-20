В Петербурге завершился XVI международный «Кубок Владимира Сальникова» по плаванию

В Северной столице с 16 по 18 декабря прошел международный XVI международный «Кубок Владимира Сальникова». В этом году традиция проведения турнира на короткой воде несколько изменилась – старты перешли на трехдневный формат, а число дистанций выросло на треть – до 41. Выдающиеся спортсмены России и Белоруссии показали высокие результаты, зазвучали новые имена.

В первый же день стартов было установлено сразу 5 рекордов. Илья Бородин на 400м комплексным плаванием превзошел предыдущее достижение «Кубка Владимира Сальникова», затем на 50 м вольным стилем у женщин рекорд России (и одновременно Кубка Владимира Сальникова) установила Мария Каменева.