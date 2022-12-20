В Петербурге завершился XVI международный «Кубок Владимира Сальникова» по плаванию

В Северной столице с 16 по 18 декабря прошел международный XVI международный «Кубок Владимира Сальникова». В этом году традиция проведения турнира на короткой воде несколько изменилась – старты перешли на трехдневный формат, а число дистанций выросло на треть – до 41. Выдающиеся спортсмены России и Белоруссии показали высокие результаты, зазвучали новые имена.
В первый же день стартов было установлено сразу 5 рекордов. Илья Бородин на 400м комплексным плаванием превзошел предыдущее достижение «Кубка Владимира Сальникова», затем на 50 м вольным стилем у женщин рекорд России (и одновременно Кубка Владимира Сальникова) установила Мария Каменева.
Мария Каменева. Фото: соцсети
В финале смешанной комбинированной эстафеты 4х50м рекордный для России (и для «Кубка Владимира Сальникова») результат показали Климент Колесников, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Мария Каменева.
Также победы на дистанциях первого соревновательного дня одержали Александр Кудашев (200 м баттерфляем), Анастасия Маркова (200 м баттерфляем), Анна Чернышева (400 м комплексным плаванием), Евгений Рылов (200 м на спине), Анастасия Шкурдай (Беларусь) (200 м на спине), Даниил Шаталов (400 м вольным стилем), Анна Егорова (800 м вольным стилем), Климент Колесников (50 м вольным стилем), Кирилл Пригода (50 м брассом), Алина Змушка (Беларусь) (50 м брассом).
Климент Колесников. Фото: Global Look Press
Во второй день на стометровке вольным стилем лидировал Климент Колесников, повторивший успех на 50 м на спине. На стометровке брассом лидировал Кирилл Пригода, на стометровке баттерфляем - Андрей Минаков, комплексным – Егор Корнев. Александр Степанов стал первым на дистанции 1500 м вольным стилем.
У женщин стометровку вольным стилем быстрее всех преодолела Дарья Устинова, 400 м вольным стилем – Анна Егорова, на 50 м на спине первой финишировала Мария Каменева. В эстафете 4х50 вольным стилем - мужская и женская сборные Санкт-Петербурга. Евгения Чикунова стала первой на 100 м брассом, Арина Суркова – на 100 м баттерфляем, Анастасия Шкурдай, Беларусь – на 100 м комплексным плаванием.
Анна Егорова. Фото: соцсети
Третий день был не менее насыщенным. И победу праздновали Климент Колесников (100 м, спина), Кирилл Пригода (200 м, брасс), Илья Бородин (200 м, комплекс), Иван Гирев (200 м, вольный стиль), Олег Костин (50 м, баттерфляй). Среди женщин на стометровке на спине стала лучшей Мария Каменева – она установила рекорд России, Евгения Чикунова (200 м, брасс), Анастасия Шкурдай, Беларусь (200 м, комплекс), Валерия Саламатина (200 м, вольный стиль), Арина Суркова (50 м, баттерфляй),
В комбинированной эстафете 4х50 - мужская сборная Москвы и женская сборная Санкт-Петербурга.
По материалам сайта Salnikovcup.ru