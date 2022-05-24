«Нужно посчитать все убытки»: в Госдуме предложили наказать FINA за отмененный в России чемпионат мира

Международная федерация плавания (FINA) ранее объявила о решении перенести Чемпионат мира по плаванию на короткой воде из России в Австралию, в Мельбурн. Такое заявление стало результатом реакции спортивной организации на кампанию по защите Донбасса, которую наша страна проводит с февраля на территории Украины.

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Чемпионат мира должен был пройти в Казани с 17 по 22 декабря во Дворце водных видов спорта. Но теперь вся подготовка к нему на территории России заморожена. В ответ на действия FINA депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предлагает выставить счет международной федерации – за расходы, которые страна понесла при подготовке к проведению стартов.

«Нужно посчитать все убытки, которые мы понесли, и выставить коллегам счет. Попытаться отбить деньги, которые вложили в организацию. Почему мы им все должны дарить? Была заявочная компания, мы ее выиграли», — высказался Дмитрий Свищев в беседе с «Матч ТВ».

Ранее, напомним, FINA уже приняла ряд санкций в отношении пловцов нашей страны. Например, был отменен юниорский чемпионат мира в Казани, который должен был состояться в столице Татарстана с 23 по 28 августа. Затем федерация отказала в участии россиянам на всех мероприятиях под своей эгидой.

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