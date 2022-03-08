Санкции добрались до спорта: FINA отменила юниорский чемпионат мира по плаванию в Казани

Старты должны были пройти в столице Татарстана в этом году.

После начала российской спецоперации по защите Донбасса в адрес нашей страны со стороны США и Евросоюза одна за другой последовали экономические, культурные, а затем и спортивные санкции.

Сначала паралимпийцев отстранили от Паралимпиады-2020, которая в эти дни проходит в Пекине, а затем одна за другой международные спортивные федерации стали отказывать в выступлениях нашим спортсменам и сборным.

Международная федерация плавания не стала исключением, к сожалению. FINA объявила о решении отменить юниорский чемпионат мира в Казани. Об этом организация сообщила в своем официальном аккаунте в Twitter.

Чемпионат мира пловцов-юниоров должен был состояться в столице Татарстана с 23 по 28 августа. При этом, FINA подчеркнула, что готова отказаться от проведения других турниров на территории Российской Федерации, если спецоперация на Украине будет продолжаться.

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Отметим, что в Казани на конец года запланированы еще одни крупнейшие старты. С 17 по 22 декабря там должен пройти Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В ближайшее время FINA объявит о его судьбе. Как видно, спорт перестал быть нейтральной сферой и теперь напрямую зависит от политики.

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