На фоне скандала: соперница Юлии Ефимовой объявила, что уходит из спорта

Непримиримая соперница Юлии Ефимовой на короткой воде, 25-летняя Рута Мейлутите объявила о завершении карьеры. Из спорта олимпийская чемпионка по плаванию-2012 уходит на фоне скандала.

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До настоящего момента литовка Мейлутите была известна как рекордсменка Игр, взявшая «золото» в 15 лет в Лондоне. Несколько лет после этого она была чемпионкой мира, и прервала ее триумф только Юлия Ефимова, вырвав победу в 2015 году на стометровке брасом. Мейлутите осудила FINA за допуск Ефимовой к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро в 2016 году, поскольку до этого россиянка была дисквалифицирована на полтора года за прием запрещенных биодобавок-жиросжигателей.

Сейчас сама Мейлутите оказалась в центре антидопингового разбирательства. Казалось бы, ничего криминального, но за нарушение правил ей грозила дисквалификация на два года. Он трижды за 12 месяцев не встретилась с допинг-офицерами системы антидопингового контроля ADAMS по указанному ею адресу.

По правилам Всемирного антидопингового кодекса, спортсмен должен предоставлять свое точное местонахождение и время пребывания по нему. Но Мейлутите отсутствовала все три раза, что даются на попытку взять тест у офицеров. И решила не подвергаться дисквалификации, а уйти сама.

«Из-за плотного графика тренировок я откладывала учебу, к которой хочу теперь вернуться. Хочу жить обычной жизнью, взрослеть, лучше понять себя и мир. Благодаря плаванию у меня была жизнь, о которой я и не мечтала. Мне посчастливилось посмотреть мир, познакомиться и поработать с замечательными людьми. Это особый опыт, и теперь я хочу использовать его в другой деятельности», — цитирует звезду спорта МК.ru.

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