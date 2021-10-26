Золотой хет-трик: Юлия Ефимова трижды победила на Кубке мира по плаванию в Катаре

Российская пловчиха Юлия Ефимова триумфально выступила на третьем этапе Кубка мира по плаванию в Катаре. Престижные состязания прошли в столичной Дохе, где «золотая рыбка» отечественного плавания трижды взяла «золото».

В первый день соревнований Юлия Ефимова финишировала первой на дистанции 200 м, преодолев ее за 2,22,19 минуты. Второй день заплывов прошел столь же ярко: Ефимова одержала победу на стометровке, показав на секундомере 1 минуту 6,08 секунды. Хет-трик чемпионка оформила в третий день Кубка мира, быстрее всех преодолев дистанцию в 50 м.

На Кубке мира также блеснули и другие россияне. Антон Чупков взял бронзу на дистанции 100 метров брассом за 57,56 секунды, а также Владимир Морозов, который финишировал первым на 50-метровке вольным стилем за 20,89 секунды, сообщает «Российская газета».

Для Юлии Ефимовой это первые после Олимпиады в Токио старты. Звезда плавания в Японии смогла стать лишь пятой.

К слову, Юлия Ефимова не принимала участие в двух предыдущих этапах Кубка мира, которые прошли в Берлине и Будапеште. Заключительный, четвертый, этап мировых соревнований будет проходить в Казани с 28 по 30 октября. Все четыре этапа Кубка являются квалификационными на Чемпионат мира-2021 по плаванию, который пройдет уже в декабре — с 16 по 21 декабря в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Юлия Ефимова – трехкратная призерка Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, в ее активе две серебряных и бронзовая медали. Кроме того, пловчиха — шестикратная чемпионка мира и семь раз одерживала победу на чемпионатах Европы.

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