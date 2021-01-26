Крещенские купания: Навка, Кошкина, Михалкова и другие звезды не побоялись морозов и окунулись в прорубь

Традиция окунаться в ледяную купель 19 января существует в истории праздника Крещения Господня очень давно, хотя к церковным обрядам не относится: искупить грехи можно, лишь покаявшись и причастившись в храме, напоминают церковнослужители. Тем не менее ежегодно множество людей приходят к иордани, чтобы троекратно погрузиться в ледяные воды.

Среди соблюдающих народную традицию крещенских купаний — множество знаменитостей. В этом году в Москву на праздник пришли настоящие сибирские морозы, было невероятно холодно, но для некоторых это не стало поводом менять планы. И среди селебрити, которых заметили в проруби, были телеведущая Юлия Михалкова, фигуристка Татьяна Навка, светская львица Светлана Бондарчук, актриса Яна Кошкина.

Балерина Анастасия Волочкова решила по старинке обойтись личной купелью. Поэтому артистка не была замечена на массовых мероприятиях. Звезда сделала традиционное фото в бочке, прикрывшись веником. Поверхность воды в купели была покрыта льдом, но это ничуть не смутило звезду: она давно закалена.

Звезда сериала «ЧОП», актриса Яна Кошкина, погрузившись в ледяную воду в -20, не произнесла ни слова. Девушка выбрала для ритуала достойное облачение — белую рубаху до пят.

«А вы осмелились в наши московские -20?» — с вызовом подписала видео Кошкина.

Не побоялась морозов фигуристка Татьяна Навка. Девушка позировала после погружения в воду на фоне леса — очевидно, что купель, в которую окунулась олимпийская чемпионка, находится в открытом водоеме.

«В эти дни вода считается наделенной целебными свойствами, и тысячи людей в нашей стране, следуя воле сердца и души. окунаются в купели», — напомнила звезда, позируя в белом.

А светская львица Светлана Бондарчук предпочла искусственную купель. Девушка показала ее в своем микроблоге. Окунувшись, Бондарчук поспешила согреться в теплой бане, как того рекомендуют специалисты.

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени», телеведущая Юлия Михалкова тоже оказалась девушкой не робкого десятка. Она отважно погрузилась в ледяную прорубь, совершив необходимые погружения.

Напомним, что погружение в ледяную воду — это сильнейшее испытание для организма. Как ранее советовал «морж» с 30-летним стажем Александр Зеленецкий, лучше практиковать зимнее плавание регулярно, начиная с 15-секундных погружений для новичков. И тогда здоровье будет крепким круглый год.

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