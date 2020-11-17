Тренируемся в воде: что такое аква-фитнес и почему он полезен многим

Физическая нагрузка в воде позволяет без вреда для суставов и позвоночника достигать серьезных результатов.

Многие спортивные клубы с бассейном предлагают помимо свободных часов плавания специальные водные тренировки под руководством тренера. И если вы обратите внимание, то на аква-фитнес обычно набираются большие группы желающих.

Мы вместе с тренером по аквааэробике Ларисой Латошей, специалистом с 20-летним стажем, разбираемся, что такое аква-фитнес — обычное плавание или полноценная эффективная тренировка.

Если в классическом фитнесе основу составляют упражнения с перемещениями, прыжками, то аквааэробика построена на сопротивлении воды – «пловцы» при выполнении упражнений преодолевают его и достигают желаемых результатов, которыми могут быть борьба с целлюлитом, сжигание лишних калорий, снижение веса, повышение упругости кожи.

Более того, аквааэробика относится к функциональным видам тренинга – то есть помимо улучшения формы, прорабатываются и такие качества, как сила, выносливость, гибкость. Только все это происходит в воде, а значит нагрузки ни на позвоночник, ни на суставы – коленные и тазобедренный – не происходит.

Еще одним плюсом является профилактика варикозного расширения вен и лимфодренаж – выведение лишней жидкости из организма.

«Аквааэробикой можно заниматься в любом возрасте, ограничений нет. И это отличная профилактика для людей третьего возраста, которые могут продлить свою физическую активность без ущерба для суставов. Кроме того, аквааэробика помогает функционально подготовиться к каким-то соревнованиям. И не только женщинам, но и мужчинам. Единственное – на аквааэробике накачать мышечный объем не получится», — поясняет Лариса Латоша, тренер по аква-аэробике.

Противопоказания у этого вида тренировок есть. Аквааэробика не подойдет страдающим бронхиальной астмой и аллергическими реакциями на хлор людям. А также тем, кто совсем недавно перенес инфаркта. Но и то – в этом случае противопоказаны групповые занятия. А вот индивидуальные тренировки с квалифицированным инструктором пойдут только на пользу и станут отличной возможностью для восстановления организма в реабилитационном периоде.

«Аквааэробика принесет несомненно больше пользы именно тем, кто любит воду. Сама по себе вода очень расслабляет, что благотворно влияет на душевное равновесие и самочувствие», — отмечает Лариса Латоша. – «Обмен веществ в воде работает хорошо, происходит сжигание калорий, и если человек хочет похудеть, то придерживаясь рекомендаций тренера, он может это сделать легко и с комфортом».

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Латоша — мастер спорта по художественной гимнастике, Лучший инструктор года Onfit, методист Академии фитнеса по направлению аква-аэробика, тренер по аква-аэробики и аква-аэробики для будущих мам. Стаж 20 лет.