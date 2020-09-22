Как плавание влияет на позвоночник, сердце, сосуды и психику человека

Выясняем, чем же так полезен этот вид физической активности.

Про пользу плавания говорят давно. Причем, специалисты самых разных профилей – от врачей-кардиологов до гинекологов и косметологов – могут назвать множество поводов обратить внимание на регулярные водные процедуры. Причем независимо от того, пришли вы в бассейн чтобы расслабиться и снять напряжение или же активно тренируетесь.

Итак, чем же так полезно плавание?

Для тела

Поскольку пребывание в воде требует от вас постоянной двигательной активности, плавание – это отличная тренировка. Задействуются практически все группы мышц, с небольшой лишь разницей в том случае, какую технику вы используете.

Например, во время брасса вы прокачиваете ноги – ягодицы, бедра, игры. Баттерфляй активно включает в работу плечи, руки корпус тела. Кроль равномерно распределяет нагрузку на мышцы тела.

При этом установлено, что час плавания сжигает столько же калорий, сколько час бега. Только в воде не нагружаются кости и сухожилия так, как на суше.

Для легких

Благодаря развитию мышц грудной клетки во время плавания, правильной постановке дыхания и нагрузке на диафрагму увеличивается объем легких. Это значит, что перестают беспокоить одышка, трудности с восстановлением дыхания после кардиотренировок, да и сезонные болезни дыхательной системы беспокоят организм реже.

Для суставов и позвоночника

В воде опорно-двигательный аппарат и позвоночник испытывают меньшую нагрузку, чем на суше – это обусловлено меньшей силой гравитации. При плавании наше тело не подвергается ударным нагрузкам, мышцы спины задействованы равномерно и активно. Благодаря этому исправляется осанка, укрепляется позвоночник, связки и суставы.

Для сердца и сосудов

Благодаря горизонтальному расположению нашего туловища в бассейне сердцу требуется меньше усилий, чтобы направить кровь к внутренним органам. А за счет давления воды на тело отток жидкости обратно к сердцу идет намного эффективнее.

При плавании глубина дыхания усиливается, мышцы тела активно сокращаются – такая работа организма снимает нагрузку с сердца и устраняет застои крови и лимфы.

Что касается сосудов, то и тут польза плавания неоспорима. Система кровеносных путей становится эластичней и толще за счет постоянных нагрузок, что позволяет ей становиться выносливей. Артерии увеличиваются в диаметре, за счет чего давление в них нормализуется.

Для психики

Любые занятия спортом позволяют человеку переключиться от повседневных проблем и улучшить психологическое состояние. К тому же, напряжение в воде снимается гораздо эффективнее – это естественная стихия человека, она заряжает энергией и вводит в медитативное состояние. Ученые установили, что выброс эндорфинов, гормонов счастья, происходит в моменты продолжительной тренировки при учащенном дыхании.

Для беременных

Тело будущей мамы за 9 месяцев претерпевает колоссальные изменения и попадает под серьезную нагрузку. Основную на себя берет позвоночник. В воде вес беременной становится легче, снижается воздействие на позвоночник и поясницу, связки и суставы. К тому же, занятия в воде, как мы уже знаем, не вызывают сотрясания тела, а это значит, что малышу ничего не угрожает, пока его мама активно занимается, например, аквааэробикой.

И это лишь немногие из плюсов, которые дарят нашему организму занятия плаванием. Но здесь, как и в любом другом увлечении, важна регулярность — сделайте время в бассейне регулярным препровождением, и тогда количество перерастет в качество.