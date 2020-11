Плывем с пеленок: зачем малышам грудничковое плавание

View this post on Instagram

Те, кто смотрит мои сторис наверняка в курсе , что как только мы вернулись с океана, я стала каждый день ездить с Ратмиром в бассейн. А в тёплых краях с ним занималась Симона. Именно она дала начало зарождению навыка плавания у малыша. Я ей доверяю, ведь ей удалось научить отлично плавать и сыновей и внучку!)) Я же смотрела и запоминала чтобы в последствии с ним плавать самой. Если честно, видеть какой прогресс случился в сравнении с началом и его улыбку во время занятий -это непередаваемые ощущения ☺️ Пока он занимается и с профессиональным тренером и со мной. Я знаю что не смогу его научить так как может это сделать профессионал, но все равно постараюсь принимать в процессе непосредственное участие. Это важно нам обоим. А я ещё я уверена что в будущем он скажет «спасибо» за то что ему не давали расслабляться с первых месяцев жизни;) Важно не упустить момент пока они совсем маленькие и вода для них является благоприятной средой. Так гораздо меньше шансов что ваш ребёнок будет испытывать стресс даже во время первого занятия. Это делается не только для того чтобы ребёнок умел плавать, но и для общего развития. Занятия в воде улучшат кровообращение, укрепят нервную систему, развивают дыхание и помогут совершенствовать навыки и рефлексы. Начиная с какого возраста вы начали заниматься с ребёнком в бассейне ?