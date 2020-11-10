Плывем с пеленок: зачем малышам грудничковое плавание

Когда лучше отдавать ребенка в секцию и для чего - рассказывает инструктор Татьяна Ноздрюхина.

Многие звезды, ставшие молодыми родителями, стараются прививать малышам любовь к воде с самого рождения. Яркий пример — модель Анастасия Решетова. Первенец Ратмир от отношений с рэпером Тимати у нее появился год назад, но буквально с первых месяцев родители начали занятия с инструктором по грудничковому плаванию.

Так что же это — дань моде или реальная польза для организма? Портал Тeleprogramma.pro пообщался с Татьяной Ноздрюхиной, инструктором по грудничковому плаванию. Она разъяснила, когда лучше приступать к занятиям, и связаны ли частые простуды с ранним знакомством ребенка с водой.

— Когда лучше отдавать малыша на грудничковое плавание?

— Оптимальный возраст для начала занятий – 3- 4 месяца. Вообще есть рекомендация, что начинать грудничковое плавание можно сразу же, как только у малыша заживает пупок. Заниматься можно в домашней ванной – инструктор приходит к вам и проводит занятие, — или приводить в бассейн.

— На что влияет столь ранее начало тренировок?

— Чем раньше малыш начинает плавать, тем быстрее у него вырабатываются определенные навыки. Ребенок 9 месяцев находится в животе у мамы, в водной среде. И навык дышать в воде, открывать глаза у ребенка сохраняется до 6-7 месяцев после появления на свет. Почему в этот период рекомендуется начинать занятия – у ребенка происходит более плавная адаптация к воде, и он восприимчив к занятию и легче привыкает к тренеру.

После 6 месяцев, ближе к году, у ребенка уже формируется понятие «мама». Он понимает, что его отрывают от мамы, и ему уже тяжелее привыкнуть к занятиям. И именно к водной среде уже идет адаптация – если водичка в глазки попадает, если случайно хлебнул закашлялся, это все ему может не понравиться, и могут негативные эмоции проявляться. Поэтому чем раньше начинается плавание, тем легче и ребенку, и родителю.

— Какой нужен инвентарь на грудничковое плавание?

— Если начинаете с первых месяцев жизни, то инвентарь никакой не нужен. Мы учим ребенка адаптироваться к воде, держаться и нырять. В бассейне все необходимое есть. Да и на первом этапе в возрасте постарше нужны лишь очки, которые нужно выбрать по совету тренера — они должны соответствовать возрасту и быть индивидуально подобраны по лицу ребенку.

— Очень многие родители опасаются, что грудничковое плавание сопровождается частыми простудами младенца. Это так?

— Занятия в бассейне – это, в первую очередь, физическая нагрузка плюс закаливание. Педиатры советуют начинать занятия плаванием в холодное время года – ребенок одет по сезону, ушки закрыты, теплая одежда, шарф.

Ситуация летом и в теплое время года коварная – недосушились, вышли без шапки, налегке – подул ветер, и юный пловец простудился.

Поэтому уберечься от подобных негативных последствий помогает определенный запас времени: после плавания маме следует приложить малыша к груди, успокоить, высушить.

Про отиты и насморк, которых так боятся родители, — это индивидуальные свойства организма. Если есть такая склонность, то, как правило, мама уже об этом знает. Но бассейн на них не влияет, а наоборот, помогает профилактировать. Потому что мы начинаем занятие с дыхательной гимнастики: ребенок дует носом, ртом, и для дыхательной системы это отличная тренировка.

— Какая цель у грудничкового плавания?

— Адаптировать ребенка к воде, давать ему регулярную физическую нагрузку – ведь помимо массажей и гимнастики мы ничего в младенчестве не проводим, а именно в воде происходит безопасное движение тела ребенка, когда он сам уже может напрягать свои ручки, ножки, держать спинку. И все заболевания, которые есть у ребенка, даже по неврологии, плавание помогает преодолеть – вода хорошо расслабляет мышцы и помогает привести в тонус все системы организма.

Справка Teleprogramma.pro

Татьяна Ноздрюхина – инструктор по грудничковому плаванию, фитнес-клуба «Магис-спорт» (г. Барнаул).