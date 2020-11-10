Плывем с пеленок: зачем малышам грудничковое плавание

Многие звезды, ставшие молодыми родителями, стараются прививать малышам любовь к воде с самого рождения. Яркий пример — модель Анастасия Решетова. Первенец Ратмир от отношений с рэпером Тимати у нее появился год назад, но буквально с первых месяцев родители начали занятия с инструктором по грудничковому плаванию.
Так что же это — дань моде или реальная польза для организма? Портал Тeleprogramma.pro пообщался с Татьяной Ноздрюхиной, инструктором по грудничковому плаванию. Она разъяснила, когда лучше приступать к занятиям, и связаны ли частые простуды с ранним знакомством ребенка с водой.
View this post on Instagram
Те, кто смотрит мои сторис наверняка в курсе , что как только мы вернулись с океана, я стала каждый день ездить с Ратмиром в бассейн. А в тёплых краях с ним занималась Симона. Именно она дала начало зарождению навыка плавания у малыша. Я ей доверяю, ведь ей удалось научить отлично плавать и сыновей и внучку!)) Я же смотрела и запоминала чтобы в последствии с ним плавать самой. Если честно, видеть какой прогресс случился в сравнении с началом и его улыбку во время занятий -это непередаваемые ощущения ☺️ Пока он занимается и с профессиональным тренером и со мной. Я знаю что не смогу его научить так как может это сделать профессионал, но все равно постараюсь принимать в процессе непосредственное участие. Это важно нам обоим. А я ещё я уверена что в будущем он скажет «спасибо» за то что ему не давали расслабляться с первых месяцев жизни;) Важно не упустить момент пока они совсем маленькие и вода для них является благоприятной средой. Так гораздо меньше шансов что ваш ребёнок будет испытывать стресс даже во время первого занятия. Это делается не только для того чтобы ребёнок умел плавать, но и для общего развития. Занятия в воде улучшат кровообращение, укрепят нервную систему, развивают дыхание и помогут совершенствовать навыки и рефлексы. Начиная с какого возраста вы начали заниматься с ребёнком в бассейне ?
— Когда лучше отдавать малыша на грудничковое плавание?
— Оптимальный возраст для начала занятий – 3- 4 месяца. Вообще есть рекомендация, что начинать грудничковое плавание можно сразу же, как только у малыша заживает пупок. Заниматься можно в домашней ванной – инструктор приходит к вам и проводит занятие, — или приводить в бассейн.
— На что влияет столь ранее начало тренировок?
— Чем раньше малыш начинает плавать, тем быстрее у него вырабатываются определенные навыки. Ребенок 9 месяцев находится в животе у мамы, в водной среде. И навык дышать в воде, открывать глаза у ребенка сохраняется до 6-7 месяцев после появления на свет. Почему в этот период рекомендуется начинать занятия – у ребенка происходит более плавная адаптация к воде, и он восприимчив к занятию и легче привыкает к тренеру.
После 6 месяцев, ближе к году, у ребенка уже формируется понятие «мама». Он понимает, что его отрывают от мамы, и ему уже тяжелее привыкнуть к занятиям. И именно к водной среде уже идет адаптация – если водичка в глазки попадает, если случайно хлебнул закашлялся, это все ему может не понравиться, и могут негативные эмоции проявляться. Поэтому чем раньше начинается плавание, тем легче и ребенку, и родителю.
— Какой нужен инвентарь на грудничковое плавание?
— Если начинаете с первых месяцев жизни, то инвентарь никакой не нужен. Мы учим ребенка адаптироваться к воде, держаться и нырять. В бассейне все необходимое есть. Да и на первом этапе в возрасте постарше нужны лишь очки, которые нужно выбрать по совету тренера — они должны соответствовать возрасту и быть индивидуально подобраны по лицу ребенку.
— Очень многие родители опасаются, что грудничковое плавание сопровождается частыми простудами младенца. Это так?
— Занятия в бассейне – это, в первую очередь, физическая нагрузка плюс закаливание. Педиатры советуют начинать занятия плаванием в холодное время года – ребенок одет по сезону, ушки закрыты, теплая одежда, шарф.
Ситуация летом и в теплое время года коварная – недосушились, вышли без шапки, налегке – подул ветер, и юный пловец простудился.
Поэтому уберечься от подобных негативных последствий помогает определенный запас времени: после плавания маме следует приложить малыша к груди, успокоить, высушить.
Про отиты и насморк, которых так боятся родители, — это индивидуальные свойства организма. Если есть такая склонность, то, как правило, мама уже об этом знает. Но бассейн на них не влияет, а наоборот, помогает профилактировать. Потому что мы начинаем занятие с дыхательной гимнастики: ребенок дует носом, ртом, и для дыхательной системы это отличная тренировка.
— Какая цель у грудничкового плавания?
— Адаптировать ребенка к воде, давать ему регулярную физическую нагрузку – ведь помимо массажей и гимнастики мы ничего в младенчестве не проводим, а именно в воде происходит безопасное движение тела ребенка, когда он сам уже может напрягать свои ручки, ножки, держать спинку. И все заболевания, которые есть у ребенка, даже по неврологии, плавание помогает преодолеть – вода хорошо расслабляет мышцы и помогает привести в тонус все системы организма.
Справка Teleprogramma.pro
Татьяна Ноздрюхина – инструктор по грудничковому плаванию, фитнес-клуба «Магис-спорт» (г. Барнаул).