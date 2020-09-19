«И зачем нужно было писать про расставания?»: Решетова и Тимати вместе купают сына

Анастасия Решетова после расставания все равно проводит время с основателем лейбла Black Star.

Недавно на одной из фан-страничек 24-летней модели Анастасии Решетовой появился свежий снимок девушки с экс-бойфрендом Тимати. Родители Ратмира посетили тренировку малыша по плаванию. Примечательно, что ранее сама Решетова публиковала то же фото в личном профиле.

Еще недавно знаменитая пара сообщила о своем расставании, но уже сейчас молодая бизнесвумен и шоумен совместно проводят свой досуг. Причиной, конечно, стал общий сын — Ратмир Юнусов.

Некоторые фанаты посчитали, что молодые люди снова вместе:

«И зачем нужно было писать про расставания, балаболы», — написали люди.

Напомним, что ранее Решетова заявила, что не держит зла и обиды на бывшего избранника. По словам 1-ой вице-мисс России 2014 года, девушка не будет препятствовать общению мальчика с папой. Более того, она постарается воспитать сына «в уважении к отцу». Решетова написала это в обращении к рэперу.

Стоит отметить, что родители самой Анастасии тоже живут не вместе. Основательница сети салонов красоты в Москве призналась, что развод мамы и папы очень сильно повлиял на ее эмоциональное состояние. Поэтому она была уверена, что в своей личной жизни никогда не допустит такого.