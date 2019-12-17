По итогам минувшего года лучшим пловцом России среди юниоров стал Андрей Минаков

Слагаемые успеха 16-летнего петербуржца – шесть золотых медалей юношеских Олимпийских игр, победа на первенстве Европы, юниорский рекорд мира и рекорд страны.

Прежде чем поплыть, он поехал. На горных лыжах. Отец, любивший погонять по снежным склонам, регулярно вывозил семью в Альпы и с шести лет начал приобщать к своему хобби сына. Довольно быстро мальчик освоил азы, через пару лет уже лихо спускался по взрослым трассам.

По мере вхождения во вкус встал вопрос о спортивной ориентации Андрея. Санкт-Петербург при всех его достоинствах – далеко не самое подходящее место для горных лыж. Поразмыслив, родители отдали его в школу плавания «Комета». Поначалу, впрочем, для того лишь, чтобы сыну было чем заняться в паузах между зимними сезонами. Однако бассейн увлек его всерьез и надолго. Естественно, не сам по себе, а благодаря Андрею Капралову. Участнику трех Олимпиад, обладателю богатой коллекции эстафетных медалей чемпионатов мира и Европы. К тому времени выпускник Университета физкультуры имени Лесгафта имел скромный тренерский стаж. Но вместе с накопленным опытом этого оказалось достаточно, чтобы обнаружить задатки Минакова. В чем он и постарался убедить его родителей. Состоялся семейный совет. Окончательный выбор был сделан в пользу плавания.

Тренер, убежденный сторонник кроля, посчитал, что ученику-тезке больше подойдет баттерфляй. У того дела быстро пошли на лад. Однако проработали они недолго. Капралов с его амбициями и непростым характером не нашел, мягко говоря, общего языка с руководством школы. Отношения обострились до такой степени, что его стали обделять водой. Оказавшись в ситуации, несовместимой с нормальной работой, он решил уйти. Предварительно посоветовав самым перспективным воспитанникам перейти в другую школу. По рекомендации первого наставника Минаков перешел к Валерию Луговкину, в «Дельфин». А три года назад Валерий Михайлович передал его своему сыну Никите, который работал в той же тренерской бригаде. К тому времени Андрей успел отличиться разве что в юношеском турнире под названием «Веселый дельфин». А всего год спустя шестикратный победитель Европейского юношеского Олимпийского фестиваля и трехкратный призер первенства мира получил премию ВФП в номинации «Открытие года».

Фестиваль в венгерском Дьёре 2017 года стал для Минакова первым международным стартом. Туда он отобрался на первенстве России в Саранске, где одержал сразу шесть побед, включая три

эстафетных. Выступал, утверждает, без особого волнения, меньше всего думая о статусе соревнований, стараясь просто выполнить намеченную с тренером программу. И повторил её, как под копирку: все те же шесть золотых медалей. По словам Никиты Луговкина, с нервами у него полный порядок, умеет парень настраиваться, не оглядываясь по сторонам. Потом был турнир статусом еще выше – юниорский чемпионат мира в американском Индианаполисе. Там и конкуренция была значительно острее. Еще и потому, что до того Андрею приходилось состязаться со сверстниками.

На этот же раз он оказался на пару лет моложе большинства участников. С учетом этого его туда взяли для эстафет, да и то лишь для квалификации. Уже на месте было решено выставить новичка и на личных дистанциях. А тот удивил всех, причем дважды. Сначала бронзой на 100 м баттерфляем, проиграв лишь венгру Криштофу Милаку, который установил мировой рекорд для юниоров, и товарищу по команде Егору Куимову. Потом серебром на 50 м, при том что ни разу раньше эту дистанцию не плыл. Даже на тренировках. Причем впереди него ценою мирового достижения оказался американец Майкл Эндрю, а Милак – позади.

В апреле прошлого года Минаков впервые поднялся на пьедестал уже взрослого чемпионата России, став третьим на 50 м баттерфляем. И на той же дистанции принес нашей юниорской команде первое золото первенства Европы в Хельсинки. И хотя потом уступил Милаку, который старше его на два года, стометровку, однако в тот же вечер проплыл её с лучшим результатом в смешанной эстафете, где россияне победили с юниорским рекордом континента. Там же ему удалось в первый раз выплыть из 49 секунд на 100 м вольным стилем. Правда, пока лишь на этапе в эстафете.

Юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе принесли одинаковые коллекции наград – по шесть золотых и одной серебряной – москвичу Клименту Колесникову, что было предсказуемо, и петербуржцу Андрею Минакову, значительно менее искушенному. Тем самым они внесли решающий вклад в беспрецедентный успех сборной России. Под занавес ребята эффектно снялись вдвоем, повесив медали не как обычно – на шею, а на руки, и приветственно сомкнув кулаки…

«В составе нашей команды, согласно регламенту, было всего восемь спортсменов, поэтому каждому пришлось выступать по максимальной программе, – поясняет старший тренер юношеской сборной Лидия Капкова. – Перед ними не ставилась задача побеждать любой ценой – требовалось лишь плыть на своем уровне. Но ребята удивили самоотверженностью, особенно в эстафетах. Когда находили силы даже после напряженной борьбы на личных дистанциях».

Почти все эстафеты россияне, напомним, выиграли. Причем мужскую комбинированную 4х100 м – с мировым юниорским рекордом. Проиграли лишь последнюю – смешанную «комбинацию» 4х100 м. На которую Минаков вышел, не успев еще перевести дух после победы на 100 м кролем.

После двух этапов в исполнении Полины Егоровой и Анастасии Макаровой наша команда оказалась лишь на шестом месте, уступая лидерам, китайцам, более 16 секунд. Андрею удалось сократить отрыв почти наполовину. Что и позволило Колесникову финишировать вторым. Обновив в Буэнос-Айресе на 100 м баттерфляем рекорд России казанца Егора Куимова, Андрей признался, что и сам был удивлен: «До этого полтора года не мог превысить лучший свой результат 51,84, а тут вдруг сбросил 0,72… Даже мой тренер был в шоке».

Никита Луговкин вносит поправку: «Когда он позвонил, я действительно сказал, что шокирован. Но лишь для того, чтобы поддержать парня психологически. На самом деле я не сомневался, что на результат уровня рекорда страны он вполне готов.»

На этой дистанции главным соперником Минакова был все тот же Криштоф Милак. Который, между прочим, выиграл в родном Будапеште серебро чемпионата мира на 200 м. При этом обновив мировой рекорд для юниоров, установленный давным-давно самим Майклом Фелпсом. Андрей уверенно преградил венгру путь к третьему золоту в баттерфляе.

Самым же большим сюрпризом может показаться его победа на кролевой сотне. Тем более что он прошел лишь с четвертым временем в финал, где обескуражил конкурентов, сбросив с этого результата почти секунду. Специалистам, правда, было известно, что в активе Минакова значилось достижение и повыше. В начале августа россиянин выиграл юниорский чемпионат США, повторив рекорд этого турнира, который с 2010 года принадлежит Владимиру Морозову. Следует пояснить, как он умудрился стать чемпионом США. Там училась и осталась работать его старшая сестра. Он уже не первый раз проводил с ней несколько летних недель, чтобы не только пообщаться, но и потренироваться. Участие иностранцев в таких соревнованиях – обычная вещь, для этого достаточно быть членом тамошнего клуба. Минакова заявил в своем составе Terrapins – один из сильнейших в стране. Клуб базируется в Конкорде близ Сан-Франциско и главной своей задачей ставит поддержку молодых талантов независимо от их национальности. А этом году Андрей заканчивает школу.

Любой заокеанский университет (а именно они делают погоду в американском спорте) наверняка будет рад перспективному студенту из России. Но он такую возможность исключает, заверяя, что продолжит учебу дома. Остаток минувшего турнирного сезона они с тренером решили пропустить. Хотя у Минакова были реальные шансы отобраться на чемпионат мира в короткой воде. Никита Луговкин благоразумно посчитал, что не стоит торопиться. Пока прогресс, по мнению наставника, не выходит за рамки возрастных и физических возможностей ученика.

Потенциал Минакова оценивается очень высоко. Поговаривают даже, что на стометровке «баттом» он сможет покуситься на мировой рекорд Фелпса. Скорее всего, уже в этом сезоне Андрею предстоит боевое крещение в основе сборной. Остается лишь пожелать набирающему обороты парню не тормозить на барьерах переходного возраста.

По вашей просьбе

Любопытно, что чуть подробнее рассказать об Андрее Минакове попросили нас не из Санкт-Петербурга, откуда Андрей родом, а из Москвы. Сергей и Вера Коноваловы, чей сын занимается плаванием и для которого именно Минаков стал кумиром. С этим талантливым пловцом наших читателей мы уже знакомили. Но как-то привыкли, что для подрастающего поколения в «примерах для подражания» ходят куда более опытные и именитые. (Исключение за последнюю пару лет составил лишь гениальный Климент Колесников, чей фан-клуб растет день ото дня). А тут речь – о совсем молодом парне, который, по сути, еще сам не вышел из юниорского возраста. Но, как говорится, что есть, то есть, и не нам решать – кто и почему для кого герой.

Редакция «ПДВ»