НОВОСТИ

Трехлетняя дочь Екатерины Климовой от Месхи научилась плавать

Девочка уже уверенно держится на воде.

Трехлетняя дочь Екатерины Климовой от Месхи научилась плавать
Дочь Климовой научилась плавать/globallookpress.com

Актриса Екатерина Климова в Instagram опубликовала две видеозаписи, сделанные с разницей в месяц. На первой из них трехлетняя дочь звезды от брака с актером Гелой Месхи Изабелла находится в бассейне. Девочка только начинает обучаться плаванию.

«Давай, проплыви немножко. Да держится все, держится», — говорит ей мать. «Я королева, я королева», — весело отвечает Изабелла. «Вся песенка спета. Все?» — продолжает Екатерина Климова. На видеозаписи отчетливо видно, что ребенок только начинает учиться плавать.

Второе видео сделано спустя месяц и перемены просто поразительны. Трехлетняя девочка уже достаточно уверено держится на воде. Буквально за какой-то месяц она научилась плавать.

«Между первым видео и вторым не прошло и месяца. Не могу в это поверить. Наш тренер Артур обещал, что мы поплывем не раньше, чем через полгода», — заявила Екатерина Климова, которая, судя по всему, очень гордится успехами дочери. В хештегах актриса написала, что теперь можно отправляться с ребенком на море. Напомним, что в июне этого года Климова и Месхи официально развелись. Заявление она подавала за месяц до этого в Хамовнический суд столицы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гела МесхиЕкатерина КлимоваИзабелла МесхиХамовнический суд

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Трехлетняя дочь Екатерины Климовой от Месхи научилась плавать
Интересно?
Поделись с друзьями: