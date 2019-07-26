Трехлетняя дочь Екатерины Климовой от Месхи научилась плавать

Актриса Екатерина Климова в Instagram опубликовала две видеозаписи, сделанные с разницей в месяц. На первой из них трехлетняя дочь звезды от брака с актером Гелой Месхи Изабелла находится в бассейне. Девочка только начинает обучаться плаванию.

«Давай, проплыви немножко. Да держится все, держится», — говорит ей мать. «Я королева, я королева», — весело отвечает Изабелла. «Вся песенка спета. Все?» — продолжает Екатерина Климова. На видеозаписи отчетливо видно, что ребенок только начинает учиться плавать.

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Второе видео сделано спустя месяц и перемены просто поразительны. Трехлетняя девочка уже достаточно уверено держится на воде. Буквально за какой-то месяц она научилась плавать.

«Между первым видео и вторым не прошло и месяца. Не могу в это поверить. Наш тренер Артур обещал, что мы поплывем не раньше, чем через полгода», — заявила Екатерина Климова, которая, судя по всему, очень гордится успехами дочери. В хештегах актриса написала, что теперь можно отправляться с ребенком на море. Напомним, что в июне этого года Климова и Месхи официально развелись. Заявление она подавала за месяц до этого в Хамовнический суд столицы.