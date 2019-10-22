 Как ядовитая медуза помешала Кириллу Абросимову стать чемпионом 

Всемирные пляжные игры в Дохе могли принести нашему спортсмену Кириллу Абросимову новые награды, но на пути к успеху встала… ядовитая медуза. Она ужалила Кирилла, из-за чего он не смог продолжать участие в соревнованиях.

Чемпион Европы по плаванию на открытой воде Кирилл Абросимов не смог финишировать на дистанции 5 километров. Спортсмен признается: открытая вода полна сюрпризов. Впервые за много лет ему не удалось завершить начатую гонку, которая должна была наверняка принести ему очередную победу.

Боль и аллергическая реакция

По словам Кирилла, ожоги медузы были не просто болезненными, — они вызвали аллергическую реакцию: у пловца началось головокружение, он начал задыхаться, появилась резкая боль сначала в левой руке, плече и груди, а затем и во всем теле.

Конечно, спортсмену обидно было сойти с дистанции по такой неожиданной причине. К счастью, ожог оказался не слишком опасным, и Кирилл чувствует себя уже нормально, хотя боль от укуса пока еще дает о себе знать.

Начал плавать в 7 лет – по примеру брата

Кирилл Абросимов – пловец из Ярославля, а этот город всегда славился своими спортсменами. В бассейн Кирилл пришел семилетним мальчиком, мечтая научиться плавать так же хорошо, как старший брат Антон. Уже через 4 года упорный парнишка выполнил нормативы второго разряда, когда проплыл 1500 метров на соревнованиях в Рыбинске.

Еще год тренировок – и 12-летний Кирилл стал перворазрядником, а в 13 лет он уже был кандидатом в мастера спорта. Тогда-то Кирилл Абросимов осознал: то, чем он занимается, занимает очень серьезное место в его жизни.

И ничего, что первые опыты пробиться во «взрослый» спорт были неудачными: в 2006 году, впервые принимая участие в чемпионате России на открытой воде, он был снят с дистанции 5 километров из-за сильного отставания от остальных спортсменов. Видимо, просто было еще слишком рано.

Зато в 16 лет Абросимов стал мастером спорта, проплыв за нужное время дистанцию полтора километра. Уже в 2008 году его зачислили в юношескую сборную на чемпионате Европы, где Кирилл был на 2 года моложе всех других участников.

Не бывает дома по полгода

Кирилл рассказывал в интервью о том, что, желая достичь серьезных спортивных результатов, приходится многим жертвовать. Например, каждый год он ездит, как минимум, на 6 сборов, каждые из которых длятся 3 недели. Если добавить сюда участие в соревнованиях, которые проходят в других городах и странах, получается примерно полгода.

Спортсмены, выступающие на открытой воде, тренируются и на высокогорных озерах, и на море, — они должны привыкнуть легко справляться и с волной, и с ветром, и со специфической атмосферой высокогорья. Зато потом, вернувшись домой, по признанию Кирилла, они чувствуют себя в привычной атмосфере полными сил.

Без жесткого режима не обойтись

И, конечно, на сборах расслабляться некогда. Впрочем, и в обычные дни режим Кирилла остается почти таким же, как на сборах.

Каждое утро – ранний подъем, в 6 часов, и с семи до девяти – тренировка, во время которой спортсмены много плавают – обычно от 8 до 12 километров. Вторая тренировка проходит в 16 часов и тоже длится два часа. На сборах, конечно, приходится уделять подготовке больше времени. Зато спортсмены получают возможность качественного восстановления – парятся в бане, пользуются услугами массажистов.

Не плаванием единым

Помимо плавания, Кирилл Абросимов очень любит хоккей. Спортсмен болеет за «Локомотив». А когда появляется свободное время – Кирилл любит ходить в кино.

Достижения Кирилла Абросимова внушают уважение: к своим 28 годам молодой человек является чемпионом России на дистанции 1500 километров, у него звание чемпиона Европы на дистанциях 5 километров и 10 километров, он завоевывал призовые места на первенствах Европы и на этапах Кубка мира, а кроме того, Абросимов побеждал на Всемирной летней Универсиаде.

Его любимые дистанции – 5 и 10 километров на открытой воде. А для того, чтобы развить скорость, по признанию Кирилла, отлично подходит дистанция 1500 метров.

Мы желаем Кириллу Абросимову скорейшего восстановления после коварного укуса медузы и новых достижений в плавании на открытой воде!