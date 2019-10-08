Чемпион Кубка мира-2019 по плаванию Владимир Морозов: «Россия должна отомстить!»

В эти дни все спортивные СМИ пестрят радостными заголовками: наши пловцы завоевали 13 медалей на Кубке мира, прошедшем в Венгрии!

Это поистине достойный результат, и свой вклад в дело победы внес, в том числе, и наш известный пловец Владимир Морозов. 27-летний спортсмен из Новосибирска взял сразу 2 золотые медали, быстрее всех преодолев дистанцию 50 метров на спине и 100-метровку вольным стилем.

Поздний старт: тренер заменил отца

Если сравнивать начало спортивной карьеры Владимира с другими пловцами, то можно отметить, что он начал довольно поздно – в 10 лет. Именно в этом возрасте мама привела мальчика в бассейн, и его первым тренером стал Игорь Демин.

Надо сказать, своего родного отца Владимир практически не знал – тот ушел из семьи, когда сыну был всего год, и больше в его жизни не появлялся. Этот пробел сумел заполнить тренер – по признанию Морозова, Игорь Демин уделял новому ученику много внимания, и вскоре стал для него кумиром и примером для подражания.

Американские тренировки

А потом жизнь Владимира изменилась. Мама вышла замуж за американца и увезла 15-летнего сына в США. Там Володя получил образование, окончив Южно-Калифорнийский университет.

Там же парень продолжил заниматься плаванием. Теперь его наставником стал известный американский тренер Дэйв Сало. У Морозова появилась возможность сравнивать, и он рассказал в интервью российским СМИ о том, что тактика тренеров в Америке сильно отличается от той системы, к которой пловцы привыкли в России.

Американцы, не зацикливаясь на одном виде спорта, дают своим подопечным равномерные нагрузки, в результате спортсмены становятся очень выносливыми, приобретают атлетическое телосложение, а также способность легко переключаться с одного стиля плавания на другой, отнюдь не в ущерб скорости.

В России же действуют иначе: у нас тренеры стараются развить технику спортсмена в каждом конкретном стиле. В конечном итоге, в России пытаются сделать чемпиона из каждого пришедшего в бассейн. В Америке же на этом не заостряют внимание – большинство пловцов – просто красивые, подтянутые, спортивные юноши и девушки, многие из которых становятся моделями.

Защищает честь России, живя в Америке

Несмотря на то, что чуть ли не половину своей жизни Морозов живет в Америке, на соревнованиях он неизменно выступает за Россию. Это его осознанное решение: спортсмен считает необходимым быть вместе с Россией, особенно в это непростое для нашей страны время санкций и политического давления.

Первые для Владимира международные соревнования (ему тогда было 19 лет) проходили в Шанхае, на чемпионате мира по водным видам спорта. Юноша вошел в состав российской сборной и показал хорошие результаты.

Бронзовая олимпийская медаль стала подтверждением его мастерства после Олимпиады 2012 года, – на ней Морозов плыл 100-метровую эстафету в составе нашей сборной. В том же году, на чемпионате в Стамбуле, российский пловец стал лучшим на 50-метровой и 100-метровой дистанции вольным стилем.

Допинговый скандал: «Россия должна отомстить!»

В 2016-м, когда нашу сборную не допустили к участию в Олимпиаде из-за допингового скандала, Владимир Морозов произнес свою знаменитую фразу о том, что «Россия должна отомстить» за дисквалифицированных членов команды. Конечно, эти слова были только шуткой, но выразили эмоции пловца в тот момент.

В Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Морозов все-таки смог участвовать, и, несмотря на все сложности, ни разу не пожалел о том, что решил в свое время выступать за Россию.

В 2017 году спортсмен завоевал для России бронзовую медаль на чемпионате мира. Чемпионат Европы в Дании принес Морозову три золота и одно серебро, и на Кубке мира в том году он стал лучшим, вернувшись с золотой медалью.

Выступлению и победе не помешала болезнь

В декабре 2017-го, перед началом чемпионата Европы, Владимир Морозов почувствовал себя плохо. У него поднялась температура, спортсмен ощущал непривычную слабость… Однако от участия в соревнованиях он все же не стал отказываться.

Несмотря на слабость и жар, Морозов проплыл в составе российской сборной эстафету 50 метров, и наша сборная победила. А вот со стометровки ему все же пришлось сняться, – уж очень плохо себя чувствовал.

Кубок мира в Будапеште – новые победы

И вот – октябрь 2019-го, Кубок мира в Венгрии, и ликование всех наших болельщиков: Россия – впереди! 2 золотые медали – у Владимира Морозова.

Кроме него, отличные результаты показали и другие наши спортсмены: у Владислава Гринева и Марии Каменевой – по серебряной медали, у Вероники Андрусенко – золото, и серебро получила наша команда, в составе которой выступали Гринев, Каменева, Андрусенко и Михаил Вековищев.

Мы желаем Владимиру Морозову новых побед в соревнованиях!