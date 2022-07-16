Добавляет греческий йогурт и жарит на сливочном масле: как готовит летние сырники актриса Наталия Антонова

Звезда театра и кино, актриса Наталия Антонова еще и кулинар отменный. Готовка - хобби талантливой артистки.

Рецептами блюд Наталия Антонова часто делится в телеграм-канале.

«Сырники! Самый летний завтрак! Рецепт самых нежных», - предложила на этот раз своей аудитории Наталия Антонова.

Понадобится: творог - 550 г, мука 100 г, греческий йогурт - 50 г, яйца куриные - 2 шт., сахар - 40 г, сливочное масло - 25 г.

Готовим: смешайте вместе до однородности творог, яйца, йогурт и сахар. В получившуюся массу добавьте муку. Замесите тесто. Слепите несколько небольших шариков. Каждый нужно слегка сплюснуть и отправить на сковородку, обжариваться на сливочном масле, на небольшом огне. Приятного аппетита!

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