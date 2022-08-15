Секрет в мясе и панировке: пожарские котлеты от Бельковича

На шесть порций у главного шеф-повара СТС ушло 317 рублей.
Пожарские котлеты. Фото: СТС

Пожарские котлеты. Фото: СТС

Ингредиенты:

Фарш:

  • Филе куриное 150 г (61 р.)
  • Куриные бедра без кости 350 г (111 р.)
  • Хлеб пшеничный (батон) 70 г (5 р.)
  • Молоко 120 мл (9 р.)
  • Сливочное масло 60 г (57 р.)
  • Лук репчатый 1/2 шт. (2 р.)  
  • Перец
  • Соль

Панировка:

  • Хлеб пшеничный (тостовый) 6 ломтиков (15 р.)
  • Сливочное масло 60 г (57 р.)

Подача:

  • Ягодный соус или варенье 120 г
  • Салат листовой 100 г
  • Итого: 6 больших котлет = 317 р., 1 котлета = 53 р.

Приготовление:

Куриные бедра и филе пропустить через мясорубку.

Совет от шефа: «Классические котлеты по-пожарски делают из куриной грудки. Но если смешать филе и бедра, котлеты получатся насыщеннее и жирнее».

Нарезать лук и перебить в куттере вместе с молоком. Добавить кусочки батона и перебить.

Фото: СТС

Соединить молоко с куриным фаршем, посолить, поперчить и перемешать до однородности.

В фарш натереть на крупной терке 60 г замороженного сливочного масла и равномерно перемешать.

Совет от шефа: «В фарш добавить тертое замороженное сливочное масло для большей сочности».

Панировка:

Фото: СТС

Совет от шефа: «Для панировки возьмите замороженный тостовый хлеб, получатся ровные румяные сухарики вокруг котлет».

Отрезать края кусочков тостового хлеба и нарезать кубиками мякоть.

Сформировать руками котлеты и завернуть в хлебные кубики.

На разогретую сковородку со сливочным маслом 20 г выложить котлеты сухариками вниз и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

Фото: СТС

Таким образом, запанировать и обжарить 6 котлет.

Выложить обжаренные котлеты на противень и отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Сервировка:

Котлеты подавать на листьях салата с ягодным соусом или вареньем.

Приятного аппетита!

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