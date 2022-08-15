Секрет в мясе и панировке: пожарские котлеты от Бельковича

Ингредиенты:
Фарш:
- Филе куриное 150 г (61 р.)
- Куриные бедра без кости 350 г (111 р.)
- Хлеб пшеничный (батон) 70 г (5 р.)
- Молоко 120 мл (9 р.)
- Сливочное масло 60 г (57 р.)
- Лук репчатый 1/2 шт. (2 р.)
- Перец
- Соль
Панировка:
- Хлеб пшеничный (тостовый) 6 ломтиков (15 р.)
- Сливочное масло 60 г (57 р.)
Подача:
- Ягодный соус или варенье 120 г
- Салат листовой 100 г
- Итого: 6 больших котлет = 317 р., 1 котлета = 53 р.
Приготовление:
Куриные бедра и филе пропустить через мясорубку.
Совет от шефа: «Классические котлеты по-пожарски делают из куриной грудки. Но если смешать филе и бедра, котлеты получатся насыщеннее и жирнее».
Нарезать лук и перебить в куттере вместе с молоком. Добавить кусочки батона и перебить.
Фото: СТС
Соединить молоко с куриным фаршем, посолить, поперчить и перемешать до однородности.
В фарш натереть на крупной терке 60 г замороженного сливочного масла и равномерно перемешать.
Совет от шефа: «В фарш добавить тертое замороженное сливочное масло для большей сочности».
Панировка:
Фото: СТС
Совет от шефа: «Для панировки возьмите замороженный тостовый хлеб, получатся ровные румяные сухарики вокруг котлет».
Отрезать края кусочков тостового хлеба и нарезать кубиками мякоть.
Сформировать руками котлеты и завернуть в хлебные кубики.
На разогретую сковородку со сливочным маслом 20 г выложить котлеты сухариками вниз и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.
Фото: СТС
Таким образом, запанировать и обжарить 6 котлет.
Выложить обжаренные котлеты на противень и отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
Сервировка:
Котлеты подавать на листьях салата с ягодным соусом или вареньем.
Приятного аппетита!