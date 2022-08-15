Секрет в мясе и панировке: пожарские котлеты от Бельковича

Ингредиенты:

Фарш:

Филе куриное 150 г (61 р.)

Куриные бедра без кости 350 г (111 р.)

Хлеб пшеничный (батон) 70 г (5 р.)

Молоко 120 мл (9 р.)

Сливочное масло 60 г (57 р.)

Лук репчатый 1/2 шт. (2 р.)

Перец

Соль

Панировка:

Хлеб пшеничный (тостовый) 6 ломтиков (15 р.)

Сливочное масло 60 г (57 р.)

Подача:

Ягодный соус или варенье 120 г

Салат листовой 100 г

Итого: 6 больших котлет = 317 р., 1 котлета = 53 р.

Приготовление:

Куриные бедра и филе пропустить через мясорубку.

Совет от шефа: «Классические котлеты по-пожарски делают из куриной грудки. Но если смешать филе и бедра, котлеты получатся насыщеннее и жирнее».

Нарезать лук и перебить в куттере вместе с молоком. Добавить кусочки батона и перебить.