Получится нежный сливочный картофель: простое блюдо для тех, кто устал от пюре и картофельных долек

Картофельные дольки, также известные как картофель по-деревенски, очень популярен. А опытные повара рекомендуют добавлять в это блюдо особый растительный ингредиент, который откроет знакомый вкус по-новому. Кто-то для нежности добавляет сливочное масло и молоко, но даже такой картофель не затмит блюдо «дофинуа».

Это очень нежное и сливочное блюдо, которое может стать гарниром на обед или ужин. Опытный шеф-повар Бен Эббрелл рассказал для Express.co.uk, как приготовить это блюдо и сделать идеальным.

Традиционный рецепт подразумевает использование нарезанного картофеля и сливок с чесноком и маслом. Многие думают, что в него идет сыр, но это не так. Тут к другим ингредиентам стоить отнестись с большим вниманием. особенно важно выбрать правильную картошку.

«Вам нужен крахмалистый и мучнистый сорт, который поможет сделать сливки более густыми и маслянистыми», — пояснил шеф-повар.

Чтобы соус получился ароматным, Бен советует начать с масла. А также надо на сковородке обжарить чеснок, а потом добавить измельченные «твердые травы» — розмарин, тимьян и шалфей, которые должно медленно настояться в масле.

А вот картошку надо не чистить, а помыть, удалить грязь. Затем надо нарезать клубни при помощи кухонного комбайна, чтобы получились тонкие круглые ломтики, или сделать это ножом или специальным ручным приспособлением, похожим на терку, которое продается в магазинах для кулинаров.

Потом картофельные ломтики надо отправить в кастрюлю и залить их заранее приготовленным сливочным соусом. Главное сделать правильные пропорции. Эббрелл рекомендует делать 3:2. Три части густых двойных сливок и две части молока должны помочь добиться идеальной густоты. Их необходимо перемешать и залить поверх выложенных внахлест на большое блюдо для запекания картофельных долек. Смесь должна почти полностью покрыть картошку.

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Кастрюля ставится на средний огонь, доводится до кипения и вариться около 5-7 минут, после чего содержимое нужно перенести во вместительную форму для запекания. Главное не переварить картофель.

Затем Бен смешивает соус в кухонном комбайне, добавляет в нее цедру лимона, перец и соль, чтобы сделать соус «соленым, как море». Когда картошка уже находится в форме для запекания ее поливают соусом, сверху шеф-повар натирает немного мускатного ореха.

Форму для выпекания надо накрыть фольгой и поставить в предварительно разогретую до 200 градусов на 30 минут. затем фольгу надо снять и запекать блюдо еще 10 минут, пока корочка не зарумянится. И самое главное, что подавать блюдо нужно в горячем виде.