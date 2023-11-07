Раскрыт секрет идеальной жареной картошки: ломтики будут хрустящими и румяными — один к одному

Жареную картошку любят многие, но далеко не каждая хозяйка умеет ее готовить. В большинстве случаев вместо поджаристых хрустящих ломтиков получается неприглядная масса с сомнительным вкусом.

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Знакомая история? Тогда читайте внимательнее. Эти советы помогут повысить ваше кулинарное мастерство. Если все сделать правильно, картофельные ломтики будут просто идеальными.

Для начала запомните то, что не нужно солить картошку в начале готовки. Специю следует добавлять в самом конце. Если игнорировать это правило, овощи быстро пустят сок и превратятся в кашу.

Кроме того, не стоит жалеть масло. Если его будет мало, овощи тут же пристанут к сковороде, и блюдо будет бесповоротно испорчено.

И наконец, не держите картошку под крышкой. Поджаристая хрустящая корочка может получиться только в том случае, если готовить овощи в открытой сковороде. Конечно, придется постоять у плиты немного дольше. Но результат того стоит.

Источник: aif.ru