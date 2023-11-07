Деды втихаря квасят капусту так: гениальный рецепт из забытой деревни

Самое вкусное и быстрое приготовление квашеной капусты — это то, как готовили наши деды и бабушки. В забытых деревнях этот рецепт втихаря используют до сих пор.

Вам понадобятся:

морковь — 1 шт.,

соль — 2 столовые ложки,

вода — 1 л,

капуста белокочанная — 2 кг.

Рецепт:

Капусту лучше всего выбирать поздних сортов. Снимите верхние пожелтевшие листья, вырежете кочерыжку и мелко нашинкуйте.

Морковь натрите на крупной терке и приступайте к заквашиванию.

Перемешайте капусту с морковью и хорошо помните овощи руками, чтобы пустили сок и стали мягче.