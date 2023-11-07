Деды втихаря квасят капусту так: гениальный рецепт из забытой деревни

Самое вкусное и быстрое приготовление квашеной капусты — это то, как готовили наши деды и бабушки. В забытых деревнях этот рецепт втихаря используют до сих пор.
Вам понадобятся:
- морковь — 1 шт.,
- соль — 2 столовые ложки,
- вода — 1 л,
- капуста белокочанная — 2 кг.
Рецепт:
Капусту лучше всего выбирать поздних сортов. Снимите верхние пожелтевшие листья, вырежете кочерыжку и мелко нашинкуйте.
Морковь натрите на крупной терке и приступайте к заквашиванию.
Перемешайте капусту с морковью и хорошо помните овощи руками, чтобы пустили сок и стали мягче.
В отдельную банку налейте соленую воду, заложите туда капусту с морковкой. Прикройте банку крышкой или марлей, поставьте на тарелку и оставляйте при комнатной температуре на три дня.
Капусту надо протыкать деревянной палочкой, чтобы из нее перестали выделяться газы. Как только рассол станет светлым — капуста готова, ее можно закрывать.
Хранить можно как в погребе, так и в холодильнике.
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