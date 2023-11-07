Простой рецепт теста для пиццы: нужно всего 5 ингредиентов — как в итальянском ресторане

Решили испечь пиццу, но не знаете, с чего начать? Начните с этого рецепта. Тесто получится таким же вкусным, как в итальянских ресторанах. На готовку уйдет совсем немного времени. Если приступить к делу прямо сейчас, уже через час вы будете доставать выпечку из духовки.
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Вам потребуется: 2 столовые ложки оливкового масла, 1 стакан пшеничной муки, 2 куриных яйца, 150 миллилитров воды и 0,5 чайной ложки соли.
Пропустите муку через сито. Сделайте в получившейся горке углубление и влейте в него воду.
Смешайте масло с яйцами и солью. Взбейте эту массу вилкой и отправьте ее вслед за водой.
Замесите тесто, выложите его на стол и мните руками около 7 минут. После этого скатайте из теста колобок и оставьте его в таком виде на 35 минут.
По прошествии времени сформируйте из теста лепешку, выложите на нее начинку и отправьте пиццу в предварительно разогретую до 200 °C духовку на 15–20 минут.
Источник: издание belnovosti.by.