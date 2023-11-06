Лимонный пирог на скорую руку: готовим ароматный бисквит за 30 минут — идеально для осени

Хотите побаловать себя чем-нибудь сладким? Лучше рецепта просто не найти. Этот лимонный пирог скрасит даже самый хмурый осенний вечер. Просто смешайте продукты и поставьте тесто в духовку. Пока бисквит печется, вы успеете заварить чай.

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Для теста вам понадобится: 2 куриных яйца, 120 граммов сливочного масла, 120 граммов сахарного песка, 120 граммов муки, один лимон и 1,5 чайные ложки разрыхлителя.

Для глазури вам потребуется: 4 столовые ложки свежего лимонного сока и 150 граммов сахарной пудры.

Смешайте сливочное масло с сахаром и яйцами. Взбивайте массу до тех пор, пока она не станет однородной. Затем введите в нее муку.

Выдавите сок из лимона и натрите цедру на мелкой терке. Соедините половину фруктового сока с цедрой и разрыхлителем. Добавьте эту смесь в первую миску и замесите тесто.

Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом для выпечки, и отправьте в разогретую до 190 °C духовку. Засеките 20 минут и займитесь глазурью.

Соедините остатки лимонного сока с сахарной пудрой. Перемешивайте их до тех пор, пока все комочки не разойдутся.

Когда таймер сработает, выньте пирог из печи, остудите его на балконе и полейте глазурью. Приятного чаепития!

Источник: lifehacker.ru