Когда нужно быстро и вкусно: делаем аппетитный рулет с фаршем из лаваша

Рулет из лаваша с фаршем — отличная альтернатива пельменям и пирогам, когда хочется чего-то вкусного из мяса и теста и прямо сейчас.
Он готовится невероятно легко и быстро. Вкус у него изумительный.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ингредиенты: 400 граммов фарша, 1 яйцо, 2 листа лаваша, 300 граммов сыра, соль и перец, кунжут по вкусу.
Смешайте фарш, яйцо, соль, перец. На листе лаваша разложите тертый сыр. Затем укройте его еще одним листом лаваша, на котором разместите слоем фарш.
Закрутите в рулет, смажьте его яйцом, посыпьте кунжутом.
На 180 градусах духовки запекайте 30–35 минут.
Источник: Telegram-канал «Сытная порция».