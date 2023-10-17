Манник «Три стакана» по рецепту из СССР: делаем из того, что на кухне нашли — быстро и вкусно

Манник «Три стакана» многие помнят с советских времен, у него влажная серединка, такая сочная и нежная. Обязательно захочется добавки!

Пирог очень прост в приготовлении и радует доступностью ингредиентов. Его можно использовать как основу для домашнего тортика. Пропитывайте бисквит кремом и радуйте своих близких домашней аппетитной выпечкой хоть каждый день!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: по стакану кефира, сахара и манки, одно яйцо, пятьдесят граммов сливочного масла, два грамма соли, один грамм ванилина, пять граммов соды пищевой.

Соедините все сухие продукты. Вбейте яйцо, масло заранее достаньте из холодильника и добавьте в массу мягким, влейте кефир. Оставьте на 10–15 минут для расстойки.

В форму (диаметр — 20 см, высота — 5 см) разложите пергамент на дно, промажьте маслом края. Выложите тесто и поставьте в разогретую печь (180 градусов).

Готовьте около 30 минут.

Источник: YouTube-канал «Любовь Сазонова».