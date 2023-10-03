Кабачковая запеканка с сыром: нежная и тающая во рту — готовим через день, не можем остановиться

Запеканка из кабачков — это простое и в то же время изысканное блюдо. Оно станет хитом вашего стола, поскольку готовится очень быстро, а вкус у него волшебный, тающий.

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Ингредиенты: 500 г кабачка, 1 яйцо, 150 г сыра, 25 г муки, соль, чеснок, травы, специи.

Натереть кабачок, посолить и оставить на 10 минут, потом отжать жидкость. Сыр натереть, 2/3 его смешать с кабачком, добавить пропущенный через пресс чеснок, травы, специи.

Вбить яйцо, положить муку, перемешать до однородности.

Форму смазать растительным маслом и выложить в нее кабачковую массу. Присыпать оставшимся сыром. Отправить в прогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут до румяной корочки.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»