Лучшей намазки не найти: готовим грибную икру на зиму — пропускаем все через мясорубку, тушим и в банки

Рассказываем, как приготовить на зиму грибную икру. Это отличная закуска и намазка для бутербродов. Вкусная, ароматная.
Ингредиенты в расчете на 2 килограмма отварных грибов: 1 большая морковь, 2 луковицы, 2 крупных помидора, 2 столовых ложки уксуса, 5 зубчиков чеснока, 2 чайных ложки соли, сахар, черный молотый перец – по щепотке.
Готовим: 1. Овощи пропустить через мясорубку, добавить полстакана растительного масла, 2 ч. л. соли, щепотку сахара, перец черный молотый. 2. Тушить 10 минут, затем добавить грибы, пропущенные через мясорубку, тушить еще 20 минут. 3. В конце варки добавить 2 стол. л. уксуса и 5 зубчиков чеснока и по банкам. Закрутить на зиму.
По материалам телеграм-канала «За уши не оттащишь»