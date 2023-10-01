Лучшей намазки не найти: готовим грибную икру на зиму — пропускаем все через мясорубку, тушим и в банки

Готовим: 1. Овощи пропустить через мясорубку, добавить полстакана растительного масла, 2 ч. л. соли, щепотку сахара, перец черный молотый. 2. Тушить 10 минут, затем добавить грибы, пропущенные через мясорубку, тушить еще 20 минут. 3. В конце варки добавить 2 стол. л. уксуса и 5 зубчиков чеснока и по банкам. Закрутить на зиму.

По материалам телеграм-канала «За уши не оттащишь»