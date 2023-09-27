Добавьте только один продукт в начинку пирожков с картошкой — будут в 10 раз вкуснее

Добавьте этот продукт в начинку пирожков с картошкой — станут в 10 раз вкуснее. Так готовили наши советские бабушки — теперь балуем выпечкой своих детей. Вкус советского детства — его ни с чем не спутать. Пальчики оближешь, как вкусно! Эти пирожки с картошкой первыми улетают с тарелки, едим с пылу с жару. Всегда мало!
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Для теста нужно взять: 550 г муки, 10 г сухих дрожжей, 50 мл растительного масла, 1 ст.л. сахара, 1ч.л. соли и 250 мл воды.
Для начинки нам понадобится: 400 г вареного картофеля, 200 г грибов, 1 луковица, важный ингредиент — 2 ст.л. растительного масла, молотый перец и соль по вкусу.
Сначала смешиваем дрожжи, теплую воду, сахар и 1 ст.л. муки. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 10–20 минут. Далее нужно просеять муку, добавляем опару, следом масло, соль. Месим тесто. Накрываем его пленкой оставляем на 2 часа.
Готовим начинку: Обжариваем лук до золотистого цвета, всыпаем измельченные грибы и прожариваем еще 10 минут. Очищаем картофель, нарезаем и смешиваем с зажаркой. Следом добавляем перец, соль. Смесь нужно хорошенько промять толкушкой.
Затем делим тесто на 20 одинаковых кусочков. Раскатываем лепешки и выкладываем начинку, лепим пирожки. Кладем их на застеленный противень, оставляем на 30 минут. Затем смазываем пирожки маслом и выпекаем в духовке 25–30 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!
По материалам lafoy.ru