Добавьте только один продукт в начинку пирожков с картошкой — будут в 10 раз вкуснее

Добавьте этот продукт в начинку пирожков с картошкой — станут в 10 раз вкуснее. Так готовили наши советские бабушки — теперь балуем выпечкой своих детей. Вкус советского детства — его ни с чем не спутать. Пальчики оближешь, как вкусно! Эти пирожки с картошкой первыми улетают с тарелки, едим с пылу с жару. Всегда мало!

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Для теста нужно взять: 550 г муки, 10 г сухих дрожжей, 50 мл растительного масла, 1 ст.л. сахара, 1ч.л. соли и 250 мл воды.

Для начинки нам понадобится: 400 г вареного картофеля, 200 г грибов, 1 луковица, важный ингредиент — 2 ст.л. растительного масла, молотый перец и соль по вкусу.

Сначала смешиваем дрожжи, теплую воду, сахар и 1 ст.л. муки. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 10–20 минут. Далее нужно просеять муку, добавляем опару, следом масло, соль. Месим тесто. Накрываем его пленкой оставляем на 2 часа.