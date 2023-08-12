Салат «Охотничий» на зиму: варить не надо - утрамбовали в банки

На зиму можно приготовить салат «Охотничий», который скрасит любой стол - как повседневный, так и праздничный. Долго мучиться с ним не надо - все просто нарезаете и готово.

Для приготовления понадобятся 500 г капусты, 1 кг помидоров, 500 г болгарского перца, 500 г моркови, 500 г огурцов, 500 г лука, 1/2 стакана сахара, 1 ст.л. соли, 1/2 стакана растительного масла, 3 ст.л. уксуса.

Все овощи мелко нарезаем и смешиваем с маслом, уксусом, солью и сахаром. Далее утрамбовываем салат на 3-4 часа в стерилизованные банки, а затем закатываем.

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