Много лет делаем эту кабачковую икру: просто, не надоедает, все просят

Кабачковая икра. Фото: соцсети

Она отличается от других заготовок необыкновенным вкусом.

Кабачковая икра может быть настоящим деликатесом. Приготовьте ее по этому рецепту и он восхитит вас, больше никаких других способов не захотите.

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Ингредиенты:

  • Кабачки – 3 килограмма
  • Лук репчатый – 1 килограмм
  • Морковь – 1 килограмм
  • Соль – 2 столовые ложки
  • Томатная паста – 3 столовые ложки
  • Растительное масло – 100 миллилитров
  • Чеснок – 6 зубчиков
  • Укроп – 1/2 пучка
  • Петрушка – 1/2 пучка
  • Молотый черный перец – 1 чайная ложка

Овощи очищаем, лук нарезаем полукольцами, кабачки – кубиками, морковку натираем на крупной терке.

Обжариваем кабачки на растительном масле. Откладываем в сторону.

В той же сковороде жарим лук, откладываем его к кабачкам, точно так же поступаем с морковкой.
 
Все овощи измельчаем в блендере или в мясорубке до желаемой консистенции (кто-то любит с небольшими кусочками, кто-то обрабатывает в пюре).

Доводим до кипения и тушим 30 минут под крышкой на маленьком огне. Солим, кладем томатную пасту, перец, измельченный чеснок с зеленью, тушим еще 10 минут. 

Раскладываем икру в банки и закатываем.

Источник: Telegram-канал «Заготовки».

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