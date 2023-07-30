Много лет делаем эту кабачковую икру: просто, не надоедает, все просят

Кабачковая икра может быть настоящим деликатесом. Приготовьте ее по этому рецепту и он восхитит вас, больше никаких других способов не захотите.

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Ингредиенты:

Кабачки – 3 килограмма

Лук репчатый – 1 килограмм

Морковь – 1 килограмм

Соль – 2 столовые ложки

Томатная паста – 3 столовые ложки

Растительное масло – 100 миллилитров

Чеснок – 6 зубчиков

Укроп – 1/2 пучка

Петрушка – 1/2 пучка

Молотый черный перец – 1 чайная ложка

Овощи очищаем, лук нарезаем полукольцами, кабачки – кубиками, морковку натираем на крупной терке.

Обжариваем кабачки на растительном масле. Откладываем в сторону.

В той же сковороде жарим лук, откладываем его к кабачкам, точно так же поступаем с морковкой.



Все овощи измельчаем в блендере или в мясорубке до желаемой консистенции (кто-то любит с небольшими кусочками, кто-то обрабатывает в пюре).

Доводим до кипения и тушим 30 минут под крышкой на маленьком огне. Солим, кладем томатную пасту, перец, измельченный чеснок с зеленью, тушим еще 10 минут.

Раскладываем икру в банки и закатываем.

Источник: Telegram-канал «Заготовки».