Много лет делаем эту кабачковую икру: просто, не надоедает, все просят

Кабачковая икра может быть настоящим деликатесом. Приготовьте ее по этому рецепту и он восхитит вас, больше никаких других способов не захотите.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Ингредиенты:
- Кабачки – 3 килограмма
- Лук репчатый – 1 килограмм
- Морковь – 1 килограмм
- Соль – 2 столовые ложки
- Томатная паста – 3 столовые ложки
- Растительное масло – 100 миллилитров
- Чеснок – 6 зубчиков
- Укроп – 1/2 пучка
- Петрушка – 1/2 пучка
- Молотый черный перец – 1 чайная ложка
Овощи очищаем, лук нарезаем полукольцами, кабачки – кубиками, морковку натираем на крупной терке.
Обжариваем кабачки на растительном масле. Откладываем в сторону.
В той же сковороде жарим лук, откладываем его к кабачкам, точно так же поступаем с морковкой.
Все овощи измельчаем в блендере или в мясорубке до желаемой консистенции (кто-то любит с небольшими кусочками, кто-то обрабатывает в пюре).
Доводим до кипения и тушим 30 минут под крышкой на маленьком огне. Солим, кладем томатную пасту, перец, измельченный чеснок с зеленью, тушим еще 10 минут.
Раскладываем икру в банки и закатываем.
Источник: Telegram-канал «Заготовки».