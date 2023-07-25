Что нужно добавить в начинку пирожков с картошкой, чтобы они стали еще вкуснее. Так пекла бабушка — вкуснее ничего не пробовали. За раз съедали по 5 пирожков и еще с собой брали, угостить маленьких приятелей во дворе. Вкус детства! Раньше лакомились, а теперь готовим сами для своих детей. В начинку нужно добавить грибы и лук.

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Берем 500 г картофеля, 200 г грибов, 1 луковица, 1 ст. л. сливочного масла, специи.

Как готовить?

Отвариваем картошку до готовности и мнем ее в пюре со сливочным маслом. Мелко нарезаем лук с грибами, обжариваем до испарения влаги, приправляем по вкусу и перемешиваем все вместе. Ставим тесто. Затем лепим пирожки. Отправляем их в духовку на 30-40 минут на 180 градусов. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru