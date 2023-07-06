Тарталетки с крабовыми палочками: все соседи просят рецепт — пойдут даже на праздник

Все, кто любит морепродукты, не пройдут мимо закуски с крабовыми палочками. Она нежная, вкусная и готовится очень быстро.

Вам понадобятся 8 тарталеток, 100 грамм крабовых палочек, 80 грамм консервированных ананасов, 1 яйцо, 50 грамм сыра и майонез.

Вареные яйца и сыр натрите на крупной терке. В другой отдельной миске нарежьте мелко крабовые палочки и ананасы. Затем все смешайте и заправьте майонезом.

Полученную смесь разложите по тарталеткам. Вкусная закуска готова!

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