Нежный пирог к чаю на кефире и меде: просто смешиваем и в духовку — все просят рецепт

Воздушный бисквитный пирог на кефире и меде — это беспроигрышный вариант выпечки. Замесить тесто на него — проще простого.

Готовится он из доступных и недорогих ингредиентов и всегда пользуется популярностью за столом.

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Ингредиенты: кефир — 150 мл, мука — 180 г, яйцо — 2 шт., мед — 3 ст.л., сахар — 3 ст.л., сода — 1 ч.л., ванилин — на кончике ножа, манка — 1 ч.л., сахарная пуда — 1 ст.л., сливочное масло — 10 г.

Взбиваем яйца с сахаром, добавляем кефир, мед, ванилин, соду и муку. Форму смазываем маслом и присыпаем манкой.

Выкладываем тесто, ставим выпекаться на 40–45 минут в хорошо разогретую духовку. Перед подачей присыпаем пирог сахарной пудрой.

Источник: lafoy.ru.