Вместо обычных оладьев готовим с фаршем: просят только их, лучше пирожков — рецепт

Такие оладьи с фаршем также называют ленивыми пирожками. Многим они нравится даже больше, поскольку получаются очень нежными и вкусными. Да и возиться с ними не нужно, замесил и готово!

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Ингредиенты: 500 мл кефира, 250 г муки, 300 г мясного фарша, 1 луковица, 1 ч.л. разрыхлителя, 1 ч.л. сахара, 0,5 ч.л. соли.

Взбиваем кефир с солью и сахаром, добавляем муку с разрыхлителем и даем тесту немного постоять.