Нашли рецепт идеального обеда: заливной пирог за 20 минут - дешево и сердито

Если у вас совершенно нет времени на готовку обеда - этот рецепт вас спасет. Возьмите 500 г капусты, 1 банку рыбных консервов, 2 яйца, 2 стакана кефира, 1 стакан муки, 0,5 ч.л. соды, специи.

Капусту мелко нашинкуйте и обжарьте на сковородке до золотистой корочки. В отдельной миске разомните вилкой консерву и добавьте к капусте.

Теперь делаем тесто: смешайте яйца, соль, кефир и соду с мукой. Залейте в форму, сверху выложите капусту с рыбой и сверху покройте оставшейся смесью.

Отправляйте в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.

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