Готовим вкуснейший грузинский пирог ачму за 5 минут: берем лаваш, творог и зелень — слоями

Те, кот пробовали вкусный грузинский пирог ачму, будут хотеть его вновь и вновь. Но в России он редко где есть в продаже, да и готовить его долго и трудно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Тут на помощь придет экспресс-вариант из лаваша. Он тоже получается очень аппетитным.

Ингредиенты: 80 граммов лаваша, 4 крупных яйца, 100-120 граммов творога, 250 миллилитров молока, зелень по вкусу и желанию, щепотка соли.

Лаваш нарезаем ножницами на небольшие квадратики. Разминаем творог вилкой, добавляем 4 яйца, молоко и соль. Размешиваем, солим немного. На все это уйдет минут 5, не больше.