Салат для худеющих из трех ингредиентов — говядина, перец и соленный огурец: тяп-ляп и готово

Готовим легкий летний салат для худеющих из трех ингредиентов. Проще простого — эта закуска не просто сытная, ее еще и легко готовить. Тяп-ляп нашинковать овощи, заправить соусом и можно подавать к столу. Себестоимость копейки, а вкус бомбический. Готовим каждый день — всего 5-10 минут и можно пробовать.

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Берем 200 г соленых или малосольных огурцов, 250 г говядины, 1 болгарский перец. Для заправки: 1 зубчик чеснока, 30 мл оливкового масла, 2 ст.л. растительного масла, паприка, молотый черный перец, соль.

Говядину нарезаем, солим и перчим во вкусу. Затем обжариваем до готовности на растительном масле. Или готовим на гриле, так будет меньше калорий. Далее нарезаем соленые или малосоленые огурцы и болгарский перец. Все смешиваем и готовим заправку. Давим чеснок, солим и перчим, добавляем капельку оливкового масла в салат. Приятного аппетита! Вкуснятина — можно подавать с гренками.

По материалам lafoy.ru