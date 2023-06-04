Станет золотистым и ароматным: что добавить в кастрюлю при варке бульона – простой ингредиент, есть на каждой кухне

Кулинары постоянно пытаются усовершенствовать вкус блюд, которые готовят.
Особенным шиком считается, когда первое блюдо - суп, сваренный на бульоне, имеет золотистый цвет.
Некоторые советуют добавлять для этой цели в бульон луковицу в шелухе, предварительно хорош ее помыв.
Но есть и другой способ, которые используют шеф-повара. Эти ингредиенты всегда есть на кухне у каждого кулинара.
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Лук и морковку разрезают вдоль и обжигают на плите, можно для этого использовать горелку. Обожженные овощи добавляют в бульон, из-за чего он приобретает золотистый оттенок и более яркий вкус и аромат.
По материалам belnovosti.by.