Закуска или салат? Как приготовить «Селедку под шубой» по-летнему

Летняя «Селедка под шубой». Фото: Teleprogramma.pro

Новое прочтение нашего любимого блюда.

Если хочется вкусного блюда с селедкой, не обязательно готовить привычную «Шубу». Попробуйте салат-закуску от писателя и мамы троих детей Ирины Федорченко. Вам понравится, не пожалеете!

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