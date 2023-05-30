Закуска или салат? Как приготовить «Селедку под шубой» по-летнему

Если хочется вкусного блюда с селедкой, не обязательно готовить привычную «Шубу». Попробуйте салат-закуску от писателя и мамы троих детей Ирины Федорченко. Вам понравится, не пожалеете!
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Летняя «Селедка под шубой». Фото: Teleprogramma.pro
Если хочется вкусного блюда с селедкой, не обязательно готовить привычную «Шубу». Попробуйте салат-закуску от писателя и мамы троих детей Ирины Федорченко. Вам понравится, не пожалеете!
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