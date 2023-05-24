Полезная сладость: как приготовить печенье без муки, масла и сахара

Сладость может быть полезной и не вредить вашей фигуре. Попробуйте печенье без муки, масла и сахара от нутрициолога Маргариты Антоновой. Подробный рецепт - в видео. Приятного аппетита!
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Печенье без муки, масла и сахара. Фото: Teleprogramma.pro
Сладость может быть полезной и не вредить вашей фигуре. Попробуйте печенье без муки, масла и сахара от нутрициолога Маргариты Антоновой. Подробный рецепт - в видео. Приятного аппетита!
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