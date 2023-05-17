Легкий салат из щавеля в масляно-горчичной заправке: лук, кукуруза, листья салата — худеющим понравится

Многие хозяйки готовят из щавеля только суп и пирожки. И напрасно! Из его листьев получается очень вкусный, легкий и быстрый салатик.

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Ингредиенты: 1 пучок щавеля, 1 луковица, 150 г кукурузы, 15 маслин, 1 пучок салатных листьев, оливковое масло, зернистая горчица, специи и травы.

Нарезаем тонко всю зелень, лук рубим перьями. Маслины нарезаем дольками.

Вываливаем в миску, кладем также кукурузу, перемешиваем и заправляем маслом, горчицей и специями.

Источник: lafoy.ru.