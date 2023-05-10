Дети умоляют приготовить! Роскошный манник с какао на сковороде: кефир, молоко, манка

Шикарный шоколадный манник можно приготовить даже без использования духовки. Запекайте его на медленном огне на сковороде.

Пирог получается нежным, мягким, очень аппетитным. Если его пропитать сгущенкой или сметаной с сахаром, получится настоящий торт.

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Ингредиенты: 1 стакан кефира, 1/2 стакана растительного масла, 2 стакана манки, 1 стакан сахара, 1/2 стакана муки, 1 ст.л. какао, 1/2 стакана молока, 1 щепотка соли, 1 ч.л. разрыхлителя.

В кефир насыпать сахар, соль, влить масло. Далее добавить манную крупу, взбить при помощи миксера. Ввести в состав просеянную муку с разрыхлителем, положить какао. Снова все взбить и оставить тесто на полчаса набухать.

Далее влить молоко и опять взбить. Смазать обильно сковороду растительным маслом, вылить тесто и выпекать под крышкой примерно 15 минут на минимальном огне. Перевернуть и доготовить в течение 10 минут.

Источник: lafoy.ru