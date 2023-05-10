Дети умоляют приготовить! Роскошный манник с какао на сковороде: кефир, молоко, манка

Манник. Фото: соцсети

Этот пирог быстро улетает со стола.

Шикарный шоколадный манник можно приготовить даже без использования духовки. Запекайте его на медленном огне на сковороде.

Пирог получается нежным, мягким, очень аппетитным. Если его пропитать сгущенкой или сметаной с сахаром, получится настоящий торт.

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Ингредиенты: 1 стакан кефира, 1/2 стакана растительного масла, 2 стакана манки, 1 стакан сахара, 1/2 стакана муки, 1 ст.л. какао, 1/2 стакана молока, 1 щепотка соли, 1 ч.л. разрыхлителя.

В кефир насыпать сахар, соль, влить масло. Далее добавить манную крупу, взбить при помощи миксера. Ввести в состав просеянную муку с разрыхлителем, положить какао. Снова все взбить и оставить тесто на полчаса набухать.

Далее влить молоко и опять взбить. Смазать обильно сковороду растительным маслом, вылить тесто и выпекать под крышкой примерно 15 минут на минимальном огне. Перевернуть и доготовить в течение 10 минут.

Источник: lafoy.ru

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