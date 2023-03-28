Крабовые палочки, сладкий перец и лук: быстрый и вкусный салат «Красное море» на все случаи жизни

Мало кто догадывается, но крабовые палочки очень аппетитно сочетаются с красным болгарским перцем, а если добавить к ним лучка и приправить майонезом, то получится невероятная вкуснятина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Закуска легкая, простая, подойдет и для праздника, и для разнообразия ежедневного меню.

Ингредиенты: 240 г крабовых палочек, 2 красных болгарских перца, 1 красная луковица, 100 г сыра, паприка, майонез.

Нарезать тонкой соломкой крабовые палочки, перец и лук, сыр натереть на крупной терке. Смешать ингредиенты, добавить немного паприки и других специй по вкусу, заправить майонезом.

Источник: lafoy.ru.