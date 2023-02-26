Во рту тает! Сахарное печенье за 15 минут: тесто на кефире, воздушное – простой рецепт

Очень простое, быстрое, но при этом невероятно вкусное печенье можно приготовить на кефире. Ваши дети и муж будут в восторге от этой свежей, с аурой домашнего очага выпечки!

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Ингредиенты: яйцо – 2 штуки, сахарный песок – 100 граммов, кефир – 200 миллилитров, ванилин – 1 пакетик, сода пищевая – 0,5 чайной ложки, масло сливочное растопленное – 100 миллилитров, мука пшеничная – 500-600 граммов.