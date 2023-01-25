Как сделать вкуснейшую пасту с морепродуктами из простых крабовых палочек: никто не знает, что внутри

Ни один ценитель морепродуктов никогда не разгадает секрет этой пасты с крабовыми палочками. Если ее правильно приготовить, то все будут думать, что это изысканное и дорогое блюдо с натуральными крабами.
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Ингредиенты на 1 порцию: макароны — 100 граммов, крабовые палочки — 100 граммов, чеснок — один зубчик, масло сливочное — 10 граммов, сыр твердый — 10 граммов, сметана — 2 столовые ложки, мука — 1/4 чайной ложки, травы прованские — ½ чайной ложки, соль и перец — по вкусу.
Варим макароны в соленой воде согласно инструкции на упаковке до готовности. Рубим мелко чеснок, быстро обжариваем на масле. Всыпаем муку, соль, перец, травы, сметану, нарубленные крабовые палочки. Обжариваем минуты две, помешивая.
Бросаем туда же макароны, размешиваем и томим минуты две. Посыпаем наше блюдо сыром, готово!
Источник: russianfood.com.