Главный секрет самого вкусного холодца

Холодец — главное блюдо новогоднего стола. И для того чтобы он получился вкусным — кулинары знают несколько хитростей.

В первую очередь залог удачного холодца — это прозрачное желе. И для того чтобы добиться желаемого результата, перед варкой необходимо замочить мясо в холодной воде на ночь.

Далее ставим варить, но снимаем пенку шумовкой. Кулинары также советуют процеживать готовый бульон несколько раз. Это касается всех видов мяса: свинины, говядины, курицы — кроме рыбы.

А лук, кстати, надо забрасывать в бульон в шелухе. Тогда холодец получится насыщеннее и золотистее.

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