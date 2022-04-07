«Ешь и будь в отличной форме»: Наталия Антонова поделилась рецептом пирожного «Картошка»

Актриса Наталия Антонова разместила в личном микроблоге рецепт сладкого блюда. Знаменитость решила усовершенствовать рецепт одного из любимых советских десертов – пирожного «Картошка».

Наталия взяла полезные хлебцы для приготовления основы будущего десерта. Артистка отметила, что можно использовать любые четыре хлебца. Например, ржаные, пшеничные или бездрожжевые. Также нужны будут банан и 20 граммов какао.

Все ингредиенты стоит смешать в блендере и сформировать пирожное, затем убрать их в холодильник.

В это время 80 граммов любого шоколада нужно растопить на водяной бане. Далее добавить туда чайную ложку ложку растительного масла и перемешать.

«Пирожное «Картошка» – ешь и будь в отличной форме, только не на ночь и количество регулируем! Окунуть каждое пирожное в шоколад и выложить на тарелочку, а если напало вдохновение, посыпаем кокосовой стружкой, орешками, валяем пирожные в тертом шоколаде – фантазируем на здоровье!», – посоветовала актриса.

К слову, для удобства Антонова нанизывает охлажденное пирожное на шпажку.

«Пока я растапливаю шоколад, мое пирожное уже охлаждается, накалываю каждое на шпажку, так удобнее окунать в шоколад. Приятного аппетита!Рецепт удваиваю, потому что очень вкусно», – резюмировала Наталия Антонова.

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