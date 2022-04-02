На скорую руку: Антонова рассказала, как испечь самый вкусный чизкейк

Актриса Наталья Антонова – мастерица на все руки. В свободное время она пишет картины и готовит для домочадцев самые разные блюда. Рецептами делится со своими фанатами в соцсетях. Накануне Наталья опубликовала в своем телеграм-канале сладкий рецепт – простой в приготовлении чизкейк.

Ингредиенты: 300 г печенья, (типа «Юбилейное», «Коровка», «Топленое молоко»), 100 г сливочного масла, творожный сыр 500 г, сахар 100 г, сливки 33% — 200 г, 2 яйца.

Способ приготовления: печенье измельчить в блендере, добавить разогретое сливочное масло и перемешать до однородной массы. Выложить в форму 22 см, разравнять основу и сделать бортики. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 8 минут.

В это время вручную смешать до однородной консистенции следующие ингредиенты: творожный сыр, сахар, сливки, яйца. Взбить все венчиком. Полученную смесь вылить в основу из печенья и вновь отправить в духовку. Выпекать при температуре 190 градусов 15 минут.

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